SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente alle prime ore del 9 febbraio, intorno alle 3.

Un’auto, per motivi ancora in fase di accertamento della Polizia Stradale, si è schiantata a San Benedetto vicino via Volta: sono rimasti feriti un 27enne e un 23enne. Incidente autonomo, non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo.

I ragazzi sono stati portati in ospedale per le cure mediche tramite ambulanza giunta sul luogo. I poliziotti sono impegnati con i rilievi per chiarire le cause del sinistro. La vettura ha riportato danni notevoli.

