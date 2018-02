SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto ricorderà a lungo la serata dell’8 febbraio. E non è ancora finita.

Nel frattempo il rapper sambenedettese Mudimbi ha portato sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo “Il Mago” e ha conquistato la platea e anche i Social Network (molti commenti positivi sull’esibizione). E’ risultato primo nella classifica demoscopica fra i cantanti in gara nella categoria “Nuove Proposte” nella serata dell’8 febbraio.

Anche i critici musicali, sbirciando sui numerosi forum e giornali, sembrano aver apprezzato lo stile del cantante di Porto d’Ascoli. Continui elogi, non solo per la bravura musicale ma anche per la figura carismatica e simpatica. Un vero e proprio personaggio.

Un grande successo. Mudimbi ha lasciato un messaggio su Instagram a tutti i suoi fan: “Grazie”. Una sola parola che vuol dire comunque tanto e probabilmente l’artista di San Benedetto vuol rimanere concentrato sulla serata del 9 dove verrà decretato il vincitore fra i giovani.

Intanto su Internet spopola il video della perfomance. Ecco qui il filmato diramato dalla pagina ufficiale Facebook del Festival di Sanremo, per rivedere l’esibizione completa, clicca qui.

