SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ terminata con successo l’esibizione di Mudimbi, rapper di San Benedetto, al Festival di Sanremo.

L’artista sambenedettese è balzato in testa alla classifica demoscopica fra i cantanti delle “Nuove Proposte” che si sono esibiti nella serata dell’8 febbraio. “Il Mago” ha conquistato davvero tutti, non solo la platea dell’Ariston.

Nel frattempo, sul canale ufficiale Facebook, Mudimbi ha rivelato le date di Instore Tour 2018 per l’album “Michel”. Tredici date in tutta Italia dal 12 al 19 febbraio. Roma, Milano, Lucca, Firenze, Genova, Torino, Verona, Padova, Salerno, Napoli…e non poteva mancare San Benedetto, la sua città.

Appuntamento in Riviera il 18 febbraio alla Libreria Mondadori alle ore 17.

