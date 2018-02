SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La prima edizione del pranzo sociale della società di pesca sportiva Apsd San Benedetto Maver, svoltasi al ristorante Villa San Lazzaro di Offida, è stata l’occasione per le premiazioni di fine anno agonistico 2017.

Molti sono gli atleti che si sono distinti durante la stagione agonistica passata con risultati di tutto rispetto celebrati con il conviviale incontro organizzato dal neo-presidente Zefferino Guidi e dallo staff direttivo della compagine rivierasca. Surf Casting, Canna da Riva, Canna da Natante, Spinning e Pesca al Colpo sono le specialità nelle quali saranno impegnati i sessanta atleti tesserati per la società sambenedettese.

Tra i tanti premiati vanno segnalati Pietro Pascullo, Zefferino Guidi e Roberto Iacone, rispettivamente ai primi tre posti nel campionato provinciale di Canna da Riva poi Marco Dragani, Antonio Florindi e Corrado Pasquali, primo, secondo e terzo classificati nel campionato provinciale Surf Casting e ancora Zefferino Guidi e Pierluigi Pezzoli, primo e secondo nel campionato provinciale Canna da Natante. L’attività sociale dello spinning ha anch’essa i suoi campioni come Roberto Del Toro, Antonio Buoni e Gianmaria Rossetti. Un riconoscimento particolare è andato al presidente Zefferino Guidi per l’ingresso nel Club Azzurro della specialità Canna da Riva e a Pierluigi Pezzoli, quinto Classificato al campionato italiano Catch and Release di Pesca a Spinning da Riva in Lago.

Targa ricordo anche per il negozio Alba Pesca di Bianchetelli & Legname per la fattiva collaborazione con la direzione della società. Molti sono stati gli estimatori “esterni” intervenuti al pranzo fra i quali alcuni atleti della Martin Alba Maver del Presidente Marco Foglia, i Presidenti della Fipsas regionale e provinciale Carlo Paolini e Renato D’Alessio, il Giudice Federale Vittorio Alibertini e i familiari degli atleti rossoblù.

