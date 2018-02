L’artista, almeno in apparenza, non ha fatto trasparire nessuna emozione e ha sprigionato all’Ariston energia e carica positiva. Alla fine dell’esibizione ha raccolto il plauso del pubblico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E venne il giorno.

Nella serata dell’8 febbraio è salito, per primo, sul palco prestigioso del Festival di Sanremo il rapper sambenedettese Mudimbi. Il cantante ha portato il brano “Il Mago” nella categoria “Nuove Proposte” in diretta su Rai1. Ed è stato subito show.

E’ stato presentato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

L’artista, almeno in apparenza, non ha fatto trasparire nessuna emozione e ha sprigionato all’Ariston energia e carica positiva ma con garbo, in perfetto stile Ariston.

Alla fine dell’esibizione ha raccolto il plauso del pubblico, con merito. “Grazie a tutti” sono state le sue parole dopo la performance. Buonissima la prima, quindi.

Speriamo sia di buon auspicio per il televoto (codice 21) e per ambire alla vittoria finale. Il vincitore sarà reso noto nella serata del 9 febbraio.

AGGIORNAMENTO Ed è andata come San Benedetto sperava: Mudimbi è risultato primo nella classifica demoscopica tra i quattro cantanti che si sono esibiti stasera.

