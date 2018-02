Sul posto le Forze dell’Ordine. Strada attualmente chiusa per i vari interventi. Non è la prima volta che accadono sinistri del genere nella zona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutto episodio nel pomeriggio dell’8 febbraio.

In via Morosini, a San Benedetto, un’auto ha avuto un testacoda (per cause in fase di accertamento) ed è finita contro la ringhiera adiacente riservata a pedoni e al transito delle biciclette.

Il mezzo è rimasto incastrato. Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte. Un uomo, sulla sessantina di anni, è stato portato in ospedale.

Sul posto i carabinieri e un carro attrezzi. Strada attualmente chiusa per i vari interventi. Non è la prima volta che accadono sinistri del genere nella zona.

Rallentamenti al traffico, auto “dirottate” verso il quartiere di San Filippo Neri per chi deve andare verso sud dal lungomare di Grottammare.

