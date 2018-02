SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ormai manca poco tempo all’esordio sul palco dell’Ariston per un talento musicale del nostro territorio.

Stiamo parlando naturalmente del rapper sambenedettese Mudimbi che porterà al Festival di Sanremo, nella categoria “Nuove Proposte”, il brano “Il Mago” nella serata dell’8 febbraio in diretta su Rai1.

Nel frattempo l’artista continua a concedersi alle numerose interviste quotidiane e nel primo pomeriggio è stato ospite dei ragazzi di “Casa Surace” noti per numerosi filmati diffusi sui Social Newtork, in particolare per le differenze tra nord e sud in vari ambiti, rivisti in chiave ironica. Una divertente intervista/aperitivo con le specialità gastronomiche del meridione.

Il cantante si è confessato, ha raccontato della realizzazione della canzone e del rapporto venutosi a creare con Orietta Berti, citata nel testo. L’incontro tra Mudimbi e i ragazzi di “Casa Surace” è stato trasmesso in diretta sul Web, sulla pagina ufficiale del Festival di Sanremo.

Su Instagram Mudimbi rivela: “Conto alla rovescia ormai terminato, stasera si canta e sarò il primo. Lo scaldapubblico” afferma scherzosamente.

Ecco il video dell’intervista

Direttamente dal Forte Santa Tecla, i Casa Surace in compagnia di MudimbiCommentate e condividete😉#Sanremo2018UFFICIO STAMPA RAIRai1 Radio2 RaiPlay Posted by Festival di Sanremo on Thursday, 8 February 2018

