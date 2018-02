Sabato i consiglieri voteranno una mozione promossa da Marco Curzi per intitolare una via della città a Rosetti, vittima del rogo del Moby Prince. I pescatori: “Riconoscenti, è un gesto che vuol mantenere viva la memoria”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo in seguito un breve comunicato a firma delle Associazioni dei pescatori di San Benedetto a supporto della mozione promossa dal consigliere comunale Marco Curzi che verrà votata al prossimo consiglio comunale.

“Sabato prossimo, il 10 febbraio, verrà presentata in Consiglio comunale la mozione a firma di Marco Curzi, appoggiata da tutti i consiglieri, per intitolare una Via cittadina a Sergio Rosetti, vittima del rogo del Moby Prince. A tale proposito vogliamo esprimere gratitudine e riconoscenza verso questa iniziativa perché con questo gesto si vuole mantenere viva la memoria di un nostro concittadino che ha dedicato la sua vita al mare, che al mare era legato da un profondo amore e che per quell’amore è morto. Attraverso il ricordo di Rosetti, quindi, sarà possibile mantenere acceso il ricordo non solo di un uomo, ma della storia della nostra città, delle nostre tradizioni.

Come rappresentanti di varie categorie che appartengono al mondo della pesca appoggiamo e sosteniamo la richiesta del consigliere comunale Marco Curzi, nella speranza che venga accolta”.

Nazzareno Torquati (CONSORZIO CEIMA),

Pietro Ricci (ASSOCIAZIONE NATI ADRIATICO), Vincenzo Crescenzi (ORGANIZZAZIONE ABRUZZO MARCHE PESCA),

CONSORZIO ADRIATICO S.B.T., Giuseppe Pallesca

(ASSOCIAZIONE PESCA PROGRESSO),

CONSORZIO ARMATORI S.B.T.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 104 volte, 104 oggi)