SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora criminalità in azione nella notte tra il 7 e 8 febbraio.

I ladri hanno colpito a Grottammare in via Galilei e a Porto d’Ascoli in via dei Laureati: in una sala slot e in una tabaccheria.

In fase di stima il bottino trafugato dai malviventi. Indagano le forze dell’ordine per risalire ai responsabili.

Potrebbe essere la stessa banda che ha agito recentemente nel Teramano e nella Vallata del Tronto. Lo stesso ‘modus operandi’ utilizzato, una spaccata con un veicolo per penetrare all’interno, suggerisce questa ipotesi.

Gli inquirenti sono comunque al lavoro per individuare elementi utili all’identificazione dei criminali.

