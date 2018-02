Il premier è infatti candidato da primo in lista nel collegio proporzionale del Sud delle Marche valido per un posto a Montecitorio.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ candidato, da primo in lista, nel collegio proporzionale che conduce a Montecitorio e che afferisce al Sud delle Marche quindi una sua visita da queste parti era piuttosto probabile.

Ora però sappiamo che il premier Paolo Gentiloni sarà a San Benedetto domani, 9 febbraio, alle ore 17 all’Hotel Calabresi di San Benedetto.

Il premier, che è stato candidato anche a Roma, ma in un uninominale piuttosto difficile per il Pd secondo i sondaggi, rischia di dover rientrare a Montecitorio attraverso uno dei tanto discussi “paracadute” proporzionali, come in effetti è la sua candidatura nel nostro territorio. Anche se, a dirla tutta, Gentiloni qualche legame con le Marche ce l’ha, essendo discendente della famiglia dei conti Gentiloni-Silveri, originaria del maceratese.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 162 volte, 163 oggi)