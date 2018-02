SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nel tardo pomeriggio del 7 febbraio, intorno alle 18.

Si è verificato un incidente a San Benedetto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, vicino alla scuola Curzi.

Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un investimento di una donna. Sul posto si sta recando il personale sanitario del 118 per i soccorsi e il trasporto in ospedale per ulteriori cure mediche.

Da chiarire la dinamica, sul luogo stanno giungendo i Vigili Urbani per i rilievi. Segnalati alcuni rallentamenti sul tratto interessato dall’incidente.

