SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un archivio video come testimonianza per le future generazioni dei maggiori eventi di San Benedetto e contemporaneamente un modo per condividerli nei canali social e sul sito istituzionale del Comune. Questa è la proposta che ieri è stata approvata dalla Giunta e che porta la firma di Eugenio Anchini, responsabile del procedimento nonché direttore dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

L’idea è dunque quella di creare un videoarchivio che contenga le riprese dei maggiori eventi che caratterizzano un anno di vita sambenedettese e nella proposta si fa menzione della Festa della Madonna della Marina, di San Benedetto Martire e ancora del Gran Pavese Rossoblu o del Premio Truentum. Le riprese rimarrebbero così in una “cineteca” virtuale nel sito istituzionale del Comune che li condividerà anche in tempo reale coi suoi cittadini nei profili sociale dell’ente.

