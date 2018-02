COLONNELLA – Passo dopo passo, nota dopo nota, il rock dei Distretto 13 continua a farsi strada nel panorama locale della musica “live”: la band picena, dopo più di cento concerti nel biennio 2016/2017, prosegue nel proprio cammino di rinnovamento del repertorio e di perfezionamento dello spettacolo e sabato 10 febbraio esordirà sul palco del Kronopolys Ristoparco di Colonnella.

Lo strepitoso successo del Capodanno al ristorante Burrasca ha concluso nel migliore dei modi il 2017 ed ha traghettato la band in un 2018 che si è aperto con il concerto di domenica 4 febbraio al McDream di Villa Lempa e proseguirà, sabato 10 Febbraio, con il Veglione di Carnevale al Kronopolys di Colonnella.

“Appena conclusa la stagione estiva, già dalla fine del mese di Settembre, abbiamo iniziato a lavorare alla stesura del nuovo repertorio – ci racconta Gloria Galiè (una delle cantanti del gruppo) – e sebbene ci sia ancora molto da fare, abbiamo già introdotto più di dieci nuovi brani che saranno in scaletta già dal prossimo concerto”.

“Ci piace molto rinnovare lo show -prosegue Alessio Di Buò (il batterista della band) – ma non perdiamo mai di vista la cura dei dettagli e l’idea di proporre qualcosa che non sia solo un concerto rock ma un vero e proprio spettacolo. Proprio per questo motivo il nostro lavoro in studio nei prossimi mesi sarà rivolto in modo particolare all’arrangiamento dei pezzi ed all’armonizzazione delle voci. La nostra line-up può vantare tre chitarristi e quattro cantanti: intendiamo sfruttare a pieno tutte le possibilità che questa caratteristica ci offre.”

Dopo due anni di intensa attività dal vivo abbiamo imparato a conoscere i Distretto 13 e sappiamo come il loro show sia un concentrato di energia: due ore e mezzo di musica suonata rigorosamente e completamente dal vivo, senza sosta e con una scaletta che spazia da Vasco Rossi a Prince, da Michael Jackson e Elton John, da Bruno Mars a Caparezza.

Il divertimento è pressoché assicurato e per non perdere la possibilità di partecipare al Veglione è consigliabile la prenotazione allo 0861.1755614 (dopo le ore 17). E’ gradita la partecipazione in maschera (tema libero).

