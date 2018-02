Tra i tanti i nuotatori marchigiani in gara emergono le prestazioni degli atleti della Delphinia come l’ondina Lisa Maria Ioctu che nella gara dei 400 metri stile libero ha fermato il cronometro a 4’24”75 conquistando il pass per i Criteria Nazionali Giovanili

GROTTAMMARE – Ottimi risultati ottenuti in questi ultimi due weekend di gare dalla Delphinia Team Piceno, società di nuoto allenata dal tecnico Attilio Garbati. Nell’impianto natatorio di Grottammare gli atleti della Delphinia hanno partecipato alle qualificazioni per i Campionati Regionali di Categoria e Assoluti in programma il prossimo 3 marzo a Fabriano.

Tra i tanti i nuotatori marchigiani in gara emergono le prestazioni degli atleti della Delphinia come l’ondina Lisa Maria Ioctu che nella gara dei 400 metri stile libero ha fermato il cronometro a 4’24”75 conquistando il pass per i Criteria Nazionali Giovanili. Eccezionale Giulia Piras che, nei 200 metri farfalla, ha ottenuto il via per partecipare ai Campionati Italiani Giovanili Invernali (Criteria) con il tempo di 2’27”46.

Le due atlete, oltre alle gare dei 400 metri stile libero (Ioctu) e 200 metri farfalla (Piras), porteranno ai prossimi Campionati Italiani di Nuoto i 100 e 200 farfalla per Ioctu e i 100 farfalla per Piras.

Un super Emidio De Carolis sfiora il tempo limite per i Campionati Italiani nella distanza dei 200 metri farfalla.

Eccellenti risultati sono stati conquistati anche dagli atleti: Giorgia Basili , Eleonora Breccia, Aurora Brunori, Caterina Cicchinè, Emidio De Carolis, Gaia Di Giacinti, Lorenzo Ficcadenti, Diletta Goglia, Riccardo Iachini, Camilla Malavolta, Filippo Malavolta, Francesca Massetti, Elena Palumbo, Linda Ripa, Geneva Elitsa Stoyanova, Beatrice Ubaldi e Camilla Weber.

Undici atleti della Delphinia, convocati dal tecnico Attilio Garbati, hanno partecipato all’ “11° Trofeo città di Osimo” disputato nell’impianto natatorio comunale di Osimo (AN). La rosa degli atleti che hanno partecipato alla manifestazione ha disputato 27 gare totali facendo bottino di medaglie. Il podio dei 200 metri farfalla è stato conquistato da tre ragazze della Delphinia: primo posto per Lisa Maria Ioctu, secondo gradino per Giulia Piras e terzo per Camilla Malavolta.

Diletta Goglia è salita sul secondo gradino del podio nella gara veloce dello stile rana, i 100 metri. Altra medaglia per Lisa Maria Ioctu nei 50 stile libero dove ha ottenuto un bel bronzo assoluto e si è classificata seconda nella sua categoria. Medaglie anche per il settore maschile della Delphinia Team Piceno con Lorenzo Ficcadenti che ha conquistato una medaglia d’argento nei 200 stile libero e un bronzo nei 50 metri stile libero. Anche Emidio De Carolis è andato a podio nella gara veloce dello stile libero, i 50 metri, portando a casa una bella medaglia d’argento e ottenendo un primo posto di categoria nella stessa gara.

La piscina di Osimo ha, infine, fatto sognare le ragazze della Delphinia Team Piceno: Lisa Maria Ioctu, Camilla Malavolta, Caterina Cicchinè e Linda Ripa che nella 4X100 stile libero hanno mancato per un soffio il tempo limite per i Campionati Italiani di Categoria che si svolgeranno a Riccione dal 23 al 28 marzo 2018.

