COLONNELLA – Matteo Salvini a Colonnella per sostenere le candidature della Lega sul territorio.

Ad annunciarlo è il coordinatore regionale organizzativo del movimento, Marco Clementoni. L’incontro, unico appuntamento in Abruzzo, si terrà al Cineplex Arcobaleno di Colonnella, con inizio previsto alle ore 18.

Saranno presenti anche Alberto Bagnai, capolista del proporzionale al Senato, Lucrezia Rasicci, candidata nell’uninominale alla Camera per Teramo, ed il coordinatore regionale, candidato nei due collegi proporzionali alla Camera, Giuseppe Bellachioma.

Parteciperanno poi tutti i candidati abruzzesi: Caterina Longo, Fabrizio Montepara e Simona Spinozzi per il Senato; Arianna Conicella Cerritelli, Nicola Campitelli, per il proporzionale Chieti-Pescara e Luigi D’Eramo e Simona Caridinali per il proporzionale L’Aquila-Teramo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 246 volte, 321 oggi)