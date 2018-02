Stamattina (7 febbraio) gli alunni dell’Istituto San Giovanni Battista parteciperanno alla messa in onore del Santo fondatore delle suore Battistine, morto ad Angri il 6 febbraio del 1910

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ una giornata speciale per l’Istituto San Giovanni Battista di San Benedetto, che dal 1934 fa scuola a generazioni di bambini e ragazzi, accompagnandoli nella loro formazione, dalle scuole materne fino alle superiori.

Oggi, in particolare, le suore Battistine celebrano il loro fondatore Alfonso Maria Fusco, che nel 2001 fu proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II mentre è santo dall’ottobre 2016, canonizzato da Papa Francesco. Nato ad Angri(provincia di Salerno) nel 1839, Fusco fin da giovane desiderò fondare sia un convento per le suore sia un orfanotrofio che accudisse ed educasse bambini e bambine. Il suo sogno diventò realtà nel 1878 quando Fusco riuscì a fondare l’ Ordine delle Suore Battistine del Nazareno, che in seguito avrebbe preso il nome di Suore di San Giovanni Battista.

Morto nella sua città natale il 6 febbraio del 1910, oggi le Battistine di San Benedetto lo ricordano con una celebrazione eucaristica presso la Cattedrale della Madonna della Marina alle ore 11, la messa sarà presieduta dal Vescovo, Monsignor Carlo Bresciani. Presenti anche tutti gli alunni dell’Istituto San Giovanni, per festeggiare il loro Santo fondatore.

