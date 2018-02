SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro scontro nella giornata del 6 febbraio.

In serata è avvenuto un incidente a San Benedetto, sulla Statale 16 all’incrocio che conduce in via Manara vicino all’ospedale.

Dalle prime indiscrezioni si sono scontrate un’auto e uno scooter per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte.

Sarà compito delle Forze dell’Ordine ricostruire la dinamica.

