SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il martedì è generalmente il giorno in cui il giudice sportivo Pasquale Marino si siede alla sua scrivania e prende le decisioni, fra multe e squalifiche, del turno appena concluso in Serie C. Stavolta, ed è ormai una costante, alla Samb toccano ancora 1500 euro di multa, presi perché, si legge nella statuizione del giudice ” i sostenitori, in campo avverso, durante la gara intonavano cori offensivi verso le forze dell’ordine”.

Probabile che dietro ai cori dei tifosi rossoblu ci fosse la questione Fanesi, ai supportes marchigiani infatti sarebbe stato vietato l’ingresso all’Euganeo di uno striscione di sostegno allo sfortunato tifoso rossoblu, ancora ricoverato nella vicina Vicenza.

Nel frattempo, oggi, sono state anche comunicate le designazioni arbitrali per il prossimo turno. La partita fra Samb e Reggiana in programma al Riviera il prossimo 10 febbraio alle ore 16 e 30 sarà diretta da Lorenzo Maggioni di Lecco. Questi i suoi assistenti: Andrea Zingrillo di Seregno e Robert Avalos di Legnano

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 367 volte, 367 oggi)