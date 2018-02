Sul posto la Polizia Municipale sambenedettese per compiere i rilievi e chiarire le dinamiche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pomeriggio, quello del 6 febbraio, di sinistri in Riviera.

A San Benedetto incidente in viale De Gasperi: dalle prime indiscrezioni una persona colpita da un veicolo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e il 118 per le cure mediche.

A Porto d’Ascoli un tamponamento fra quattro auto, secondo alcune testimonianze, in via Val Cuvia per Torino. Da chiarire la dinamica, sul posto i Vigili Urbani sambenedettesi.

