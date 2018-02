Poi si terrà una veglia di preghiera presso la Chiesa Sacro Cuore a Martinsicuro sul tema “Migrazione senza tratta. Sì alla libertà! No alla tratta!”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 7 febbraio alle ore 21 presso il teatro della Parrocchia di S. Filippo Neri a San Benedetto del Tronto si terrà il terzo incontro formativo diocesano per tutto il popolo di Dio ed in modo particolare gli operatori pastorali e le realtà ecclesiali per approfondire, a partire dal libro dell’Esodo, il tema dell’immigrazione.

L’incontro prevede l’introduzione del Vescovo Carlo, la riflessione su Esodo 22,20 e alcune proposte concrete di realtà impegnate sul territorio: “Fianco a fianco: l’affido monoparentale”, “La donna dei profumi” e “Il gusto dell’accoglienza”.

Giovedì 8 febbraio alle ore 21, festa di Santa Bakhita, in occasione della IV Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la Tratta degli esseri umani , si terrà una veglia di preghiera presso la Chiesa Sacro Cuore a Martinsicuro sul tema “Migrazione senza tratta. Sì alla libertà! No alla tratta!”.

Tutta la comunità diocesana è invita a partecipare a questo momento di preghiera e riflessione fortemente voluto da Papa Francesco.

