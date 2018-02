All’incontro parteciperà anche il noto fotografo sambenedettese Alberto Cicchini, più volte premiato in ambito internazionale, che emozionerà il pubblico con i suoi “reportage per immagini”, tra cui quello realizzato poche ore dopo il terribile terremoto

GROTTAMMARE – Giovedì 8 febbraio , presso la Sala Consiliare del Comune di Grottammare con inizio alle ore 21.30 (ingresso libero), il Fotocineclub Grottammare terrà la consueta riunione mensile aperta al pubblico in cui verranno proiettati gli scatti del contest realizzato nei giorni scorsi dal titolo “Scene di vita quotidiana”.

Al termine della proiezione, la serata proseguirà con una tavola rotonda condotta da Dino Cappelletti e Carlo Traini dal titolo “La prospettiva nella fotografia”. All’incontro parteciperà anche il noto fotografo sambenedettese Alberto Cicchini, più volte premiato in ambito internazionale, che emozionerà il pubblico con i suoi “reportage per immagini”, tra cui quello realizzato poche ore dopo il terribile terremoto che ha sconvolto l’Italia centrale nell’agosto 2016. Insomma, un appuntamento assolutamente da non perdere.

Per maggiori informazioni: 0735.735899.

