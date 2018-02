SAMBENEDETTESE 72: Roncarolo 10, Quercia 2, Quinzi ne, Guadagno ne, Di Silvestro 10, Perini 12, Centonza, Antonini 11, Del Buono 3, Kibildis 26, Piserchia ne. All. Romano

FOSSOMBRONE 84: Savelli F. 20, Cicconi Massi 19, Vicario ne, Savelli L. 4, Barzotti ne, Nobilini, Morresi ne, Clementi 6, Barantani 2, Cecchini 8, Ravaioli 11, Beltran 12. All. Giordani

Note: Parziali: 17-27, 38-50, 58-61, 74-82.

Falli: Samb 17, Fossombrone 18.

Arbitri: Ciaralli e Sperandini

Arriva una sconfitta interna per la Sambenedettese Basket nell’importante sfida contro il Fossombrone che si conferma al terzo posto in classifica. Dopo i primi minuti di “studio” il Fossombrone piazzava subito un importante break toccando addirittura il massimo vantaggio sul +19. Nel terzo periodo la Samb rientrava in partita ed aveva diverse volte la palla del possibile pareggio prima di soccombere negli ultimi minuti.

Per la Sambenedettese Basket miglior realizzatore Kibildis con 26 punti, per il Fossombrone Savelli con 20.

Prossima gara per i rossoblù Sabato 10 febbraio sul campo del Pisaurum Pesaro.

