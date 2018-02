PORTO SAN GIORGIO -Con la sconfitta contro Rapagnano, va in archivio per la Offerte Villaggi.com Volley Angels Project la prima fase del campionato di serie C femminile e in casa delle ragazze di Porto San Giorgio-Porto Sant’Elpidio si inizia già a pensare alla poule salvezza, che avranno inizio tra due settimane.

C’è ottimismo tra gli “Angeli”, visto che il cammino di crescita è proseguito senza sosta e, nonostante qualche assenza di troppo in queste ultime settimane, il gruppo rimane sempre solido e con delle incrollabili certezze che saranno molto utili quando inizierà la seconda fase del campionato. Contro Rapagnano, Daniele Capriotti e Attilio Ruggieri hanno dovuto fare a meno (oltre che dell’infortunata Ledda) anche del primo libero Conforti, ma la giovanissima Michela Quaglietti, impiegata per l’intero incontro, ha disputato una gara molto positiva dimostrando una maturità tattica che va ben oltre la sua verde età.

Questa la formazione della Offerte Villaggi.com che è scesa in campo a Rapagnano: Amaolo, Baldassarri, Lopes Damasio, Macchini, Onofri, Pepa, Perozzi, Piersimoni (K), Tiberi, Vagnoni, Quaglietti (L). All.: Capriotti-Ruggieri. Disputeranno la poule salvezza, nella quale Piersimoni e compagne incontreranno solo le squadre del girone A della serie C, partendo dal punteggio acquisito nella prima fase Urbania Rosso, Miv Senigallia, Pallavolo Collemarino, Vta Lardini Filottrano, Edilmonaldi Amandola, Pellami 2C Rapagnano, CK Servizi Ancona e, come già detto, Offertevillaggi.com.

