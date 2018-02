SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Siamo alla vigilia della kermesse musicale più famosa d’Italia.

Parliamo naturalmente del Festival di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio in diretta su Rai 1. A condurre l’edizione 2018 ci saranno Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker.

Nella categoria “Nuove proposte” c’è attesa a San Benedetto per Mudimbi, il rapper di origine italo-congolese nato e cresciuto in Riviera. Il suo brano, ‘Il Mago’, è ricco di energia e portatore di svago e ironia. L’artista, in questi giorni, è impegnato con le prove e in numerose interviste sui giornali, sulle radio e nelle televisioni. Da sottolineare l’apparizione su ‘Vanity Fair’.

Ecco come si articolerà il Festival:

Martedì 6 si esibiranno tutti i 20 Campioni in gara che proporranno le loro canzoni in versione originale. La votazione avverrà con sistema misto: televoto, sala stampa e giuria demoscopica con relativa classifica provvisoria;

Mercoledì 7 entrano in scena le Nuove Proposte con l’esibizione all’Ariston dei primi 4 giovani e di 10 Campioni. Altra votazione e altra classifica provvisoria;

Giovedì 8 spazio alle canzoni degli altri 10 Campioni e le altre 4 Nuove Proposte. Naturalmente le nuove classifiche provvisorie terranno conto della media dei voti raccolti anche nelle serate precedenti;

Venerdì 9 si comincerà a fare sul serio con l’incoronazione del vincitore delle Nuove Proposte e l’esibizione di tutti i 20 Campioni in coppia con altrettanti artisti nella serata dei duetti. Le 20 canzoni in gara verranno eseguite con nuovi arrangiamenti e la giuria demoscopica lascerà il posto a quella degli Esperti che peseranno per un 20% sul risultato finale;

Sabato 10 i venti Campioni che riproporranno le loro canzoni in versione originale e con l’ultima classifica provvisoria che decreterà i posti del podio. A questo punto riascolteremo le prime tre canzoni in classifica e si procederà con la votazione finale.

Televoto, sala stampa ed esperti dovranno decretare la classifica definitiva e proclamare il vincitore della 68esima edizione del Festival di Sanremo.

‘Capo’ della Giuria Esperti sarà Pino Donaggio, popolare cantautore e compositore della celeberrima “Io che non vivo (senza te)” nonché titolare del premio alla carriera ricevuto a febbraio del 2015 in occasione della 65esima edizione del Festival. Di fatto sono stati chiamati a costituire la giuria il compositore e performer ascolano Giovanni Allevi, l’attrice e cantante Serena Autieri, la showoman Milly Carlucci, il regista Gabriele Muccino, l’attore Rocco Papaleo, la direttrice d’orchestra Mirca Rosciani e il giornalista Andrea Scanzi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 165 volte, 165 oggi)