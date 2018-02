Sul neutro di Grottammare capolista (al 3° pari stagionale, sempre in trasferta) pareggia all’86’ con gli ascolani (al 4° pari interno consecutivo, l’11° stagionale, il 9° complessivo in casa; ora a -3 dalla zona play out ed a -11 dalla salvezza diretta) che hanno chiuso mtch in inferiorità numerica. Pesaresi che venivano da 2 ko consecutivi tornano al successo battendo per 2-0 Pineto (al 3° ko consecutivo).

SERIE D GIRONE F

GROTTAMMARE-La 22a giornata (5a di ritorno) di Serie D Girone F è andata in archivio con 5 successi (di cui 2 esterni) e 4 pareggi (di cui 1 a reti bianche e ben tre per 1-1) ; 18 (di cui una su rigore) le reti messe a segno in questo 22°turno.

Risultati 22a Giornata (5a di ritorno) Campionato di Serie D Girone F di domenica 4 febbraio 2018:

Fabriano Cerreto-Recanatese 3-1 (5’Forò, 50’Cusimano, 78’Bambozzi, 81’Pera [R])

Francavilla 1927-Campobasso (Gara giocata sabato 3 febbraio) 1-1 (22’Del Duca [C], 48’p.t. Yussif Baba [F]. Al 20’espulso per proteste il responsabile dell’area tecnica del Campobasso Antonio Minadeo)

Jesina-Vastese 2-0 (12’Magnanelli, 21’Zannini. All’85’espulso Maronilli della Vastese per gioco falloso)

Monticelli-Matelica (Gara giocata come la scorsa stagione al Comunale Filippo Pirani di Grottammare [Ascoli Piceno]) 1-1 (62’Bracciatelli [Mo], 86′ D’Appolonia [Ma]. Al 73’espulso Castellana del Monticelli per doppia ammonizione)

Nerostellati Pratola 1910 -Avezzano (Gara giocata sabato 3 febbraio al Comunale Francesco Pallozzi di Sulmona [L’Aquila]) 0-0

Olympia Agnonese-L’Aquila 1-1 (60’Ferraro [O.A.], 72’Ibe [L’A.])

Sangiustese-San Marino 1-2 (15’Longobardi su rigore, 48’Di Maio, 50’Cheddira [Sang])

Virtus San Nicolò-Castelfidardo (Gara giocata al Comunale Mariani-Pavone di Pineto [Teramo]) 0-1 (52’D’Ercole)

Vis Pesaro-Pineto 2-0 (53’Olcese, 70’Baldazzi)

CLASSIFICA :

Matelica 54,

Vis Pesaro 47,

Vastese 40,

Avezzano 38,

Castelfidardo 37,

L’Aquila 34,

San Marino 34,

Francavilla 1927 * 33,

Sangiustese 33,

Campobasso (-4) 31,

Pineto 30,

Jesina 25,

Olympia Agnonese 22,

Virtus San Nicolò 22,

Recanatese 18,

Fabriano Cerreto 17,

Monticelli * 14,

Nerostellati Pratola 1910 8.

*= Una gara (Monticelli-Francavilla 1927 della 17a giornata rinviata per nubifragio) da recuperare (mercoledì 14 febbraio)

(-4)= 4 punti di penalizzazione a Campionato in corso inflitti lunedì 18 dicembre per stipendi non pagati risalenti alla stagione 2015/16.

Prossimo turno, 23a Giornata (6a di ritorno) di domenica 11 febbraio 2018 ore 14,30:

Avezzano-Sangiustese (All’andata 2-1 per l’Avezzano)

Campobasso-Olympia Agnonese (1-0)

Castelfidardo-Francavilla 1927 (1-0)

L’Aquila-Fabriano Cerreto (2-1)

Matelica-Vis Pesaro (1-1)

Pineto-Jesina (1-1)

Recanatese-Nerostellati Pratola 1910 (0-0)

San Marino-Monticelli (0-0)

Vastese-Virtus San Nicolò (2-1)

All’andata il match del Comunale di Castel di Lama, giocato a porte chiuse è finito 0-0 .

La scorsa stagione sempre in Serie D Girone F (5a giornata di domenica 2 ottobre 2016) al San Marino Stadium di Serravalle finì 1-1 (20’Buonocunto [S.M.], 85’Bracciatelli [M]).

CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA- (DA AGGIORNARE)

In testa alla classifica marcatori c’è Andrea Magrassi del Matelica con 16 reti (di cui una su rigore)

Alle sue spalle troviamo Vito Leonetti della Vastese con 14 centri

Completa attuale podio il brasiliano Ribeiro Dos Santos dell’Avezzano con 12 gol.

Alle spalle del podio c’è l’attaccante argentino Olcese della Vis Pesaro con 11 reti (di cui 2 su rigore).

Quindi ci sono: Cinque del San Marino e l’attaccante italo-argentino Minella (4 rigori trasformati; poi approdato nel mercato di gennaio al Monterosi in Serie D Girone G) del Castelfidardo e con 10 centri a testa.

Dietro di loro vi sono: Boldrini (un rigore trasformato) de L’Aquila, il brasiliano Wilson Cruz (un rigore trasformato) della Vis Pesaro e Stefano D’Agostino (3 rigori trasformati) del Campobasso con 9 reti ciascuno.

Quindi troviamo: Di Benedetto del Virtus San Nicolò, Nicola Fiore (2 rigori trasformati) della Vastese, Montagnoli del Castelfidardo e Cosmo Palumbo del Francavilla 1927 con 8 gol a testa.

Poi ci sono: Pierandrei (un rigore trasformato) della Jesina e Stivaletta della Vastese con 7 centri ciascuno .

A seguire: D’Eramo e Pellecchia dell’Avezzano e Valenti (un rigore trasformato) de L’Aquila con 6 reti a testa.

Poi troviamo: Angelilli e Gianmarco Gabbianelli del Matelica, Cheddira della Sangiustese, Alessandro Radi della Vis Pesaro, Pedalino (3 di cui 2 su rigore con la maglia del Monticelli e 2 con quella del Castelfidardo, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) e Zuppardo (4 con la maglia del San Marino ed 1 con quella del Fabriano Cerreto, dove si è trasferito nel mercato di dicembre) con 5 gol ciascuno.

Seguono poi: Baldazzi della Vis Pesaro, Pasquale Berardi (un rigore trasformato) del Fabriano Cerreto, Cerone (un rigore trasformato) dell’Avezzano, D’Appolonia (un rigore trasformato) e Simone Tonelli del Matelica, Gragnoli del Pineto, Laringe della Sangiustese, Molenda del Francavilla 1927, Ettore Padovani de L’Aquila e Pera (un rigore trasformato) della Recanatese con 4 centri a testa.

Quindi troviamo: Bugaro del San Marino, Cafiero de L’Aquila, Ignazio Carta della Vis Pesaro, Ciarcelluti, Francesco Esposito, Marco Mariani e Pezzotti (un rigore trasformato) del Pineto, l’argentino Cristaldi (2 rigori trasformati) e Viscardi della Vastese, Falomi (un rigore trasformato) e Roberto Palumbo (un rigore trasformato) della Recanatese, l’attaccante francese Mohamed Fofana (un rigore trasformato) del Francavilla 1927, Mattia Giovagnoli e Mantini del Castelfidardo, l’attaccante sierraleonese Kargbo del Campobasso, Maisto (un rigore trasformato) e Federico Moretti (2 rigori trasformati) del Virtus San Nicolò, Pacella (2 rigori trasformati) del Nerostellati Pratola 1910, Petrarulo del Monticelli, Vincenzo Scognamiglio classe 92, Tascini e l’attaccante argentino Mauricio Ezequiel Villa della Sangiustese, Tafani del Fabriano Cerreto e Zerbo del Francavilla 1927 con 3 gol ciascuno.

A seguire: il centrocampista franco-senegalese Mady Abonckelet e Domenico Santoro dell’Olympia Agnonese, l’attaccante italo-argentino Banegas, Guido Galli (poi passato al Monticelli nel mercato di dicembre), Miccichè, Fabio Antonio Romeo ed il terzino ghanese Yussif Baba del Francavilla 1927, Bisegna (poi passato nel mercato di dicembre all’Avezzano), Di Rocco, l’attaccante argentino Emanuel Farias e Simone Tomassini del Pineto, Mattia Bruni e Di Ruocco (un rigore trasformato) del Nerostellati Pratola 1910, Buonocunto della Vis Pesaro, Buscè e l’attaccante italo-nigeriano Ibe de L’Aquila, Calabrese del Castelfidardo, Ciabuschi e Walter Guerra del Monticelli, Cicino (un rigore trasformato) e Cusimano del Fabriano Cerreto, Di Maio, Gadda e Nappello del San Marino, Davide Evacuo (2 rigori trasformati) del Campobasso, Gioè, Lo Sicco, Malagò e l’attaccante brasiliano Diego Santos Oliveira del Matelica, Giorni e l’attaccante francese Trudo della Jesina, Massetti del Virtus San Nicolò e Pizzutelli della Vastese con 2 centri a testa.

Ed infine troviamo: Acatullo, Pollino, Sbardella ed il difensore rumeno Tariuc dell’Avezzano, Anconetani, Calcina, Gremizzi (un rigore trasformato), Salvatore Margarita (un rigore trasformato; poi nel mercato di dicembre passato al Monticelli), Marco Sassaroli e Zannini della Jesina, Andrea Antenucci, Camillucci (un rigore trasformato), De Reggi, Moccia, Luca Patrizi ed il centrocampista belga Proesmans della Sangiustese, Bagaglini (poi passato al Virtus San Nicolò nel mercato di dicembre), il centrocampista gambiano Bittaye (un rigore trasformato) e Francesco Pio De Feo della Vastese, Balistreri, Benvenga, Danucci, Del Duca, Esposito Lauri, Gurma, Pietro Mariano Gerardi, Ingretolli, Nicola Leone e Marzano del Campobasso, Filippo Balzano, l’attaccante italo-brasiliano Moreira Barbosa (un rigore trasformato), Di Lollo, Frabotta, Litterio, Daniel Margarita ed il centrocampista gambiano Nyang dell’Olympia Agnonese, Bardeggia, Luca Ceccarelli e Tommaso Guidi del San Marino, Nazzareno Battista, Napolano (poi passato al Montevarchi in Serie D Girone D nel mercato di dicembre), Luca Orlando e Pomante del Pineto, Borgese, Leo Grazioso, Pigini e Trillini del Castelfidardo, Bracciatelli, Stefano Cichella e Gesuè del Monticelli, Brentan, Gerevini, Gilardi, Matias Mancini e Messina (un rigore trasformato) del Matelica, Cacioli, Ficola, Lignani, Giacomo Ridolfi ed Alessandro Rossi della Vis Pesaro, Simone De Santis, Giampaolo, Petronio e Giuseppe Tedesco del Virtus San Nicolò, Del Gizzi, Giallonardo e l’attaccante ivoriano Mamadou Kone (un rigore trasformato) del Nerostellati Pratola 1910, Luca Fabrizi, Andrea Marra, Pupeschi, Ruci e Sieno de L’Aquila, Gianmarco Fiore, Lorenzo Mancini e Francesco Mele del Francavilla 1927, Claudio Labriola, Pero Nullo, Matteo Piergallini, Mattia Sassaroli e Zepponi del Fabriano Cerreto e Vito Lupo, Alessandro Marchetti, Mattia Monachesi, Giuseppe Negro (un rigore trasformato), Leonardo Rinaldi e Senigagliesi della Recanatese, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: portiere Bottaluscio (Castelfidardo) pro San Marino alla 12a giornata, Cevoli (San Marino) pro Olympia Agnonese alla 10a giornata, Cristiano Lapi (Fabriano Cerreto) pro Avezzano all’8a giornata, Mulè (Recanatese) pro L’Aquila alla 12a giornata, Pacella (Nerostellati Pratola 1910) pro Campobasso alla 4a giornata e Vincenzo Scognamiglio classe 92 (Sangiustese) pro Campobasso alla 1a giornata.

STATISTICHE SERIE D GIRONE F NEL DETTAGLIO DOPO LA 22A GIORNATA: (DA AGGIORNARE)

POSITIVE:

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto ne in casa e ne in trasferta.

Migliore Serie Positiva in corso: Francavilla 1927 con 9 risultati utili consecutivi (4 successi: 2 interni e 2 esterni e 5 pareggi: 3 interni e 2 esterni)

Maggior numero di vittorie consecutive in corso: Castelfidardo con 5 successi consecutivi (2 in casa e 3 fuori).

Miglior attacco: Matelica con 47 gol (29 in casa e 18 fuori; 3 su rigore) segnati con 14 diversi elementi: Angelilli (5), Brentan (1), D’Appolonia (4 di cui 1 su rigore), Gianmarco Gabbianelli (5), Gerevini (1), Gilardi (1), Gioè (2), Lo Sicco (2), Magrassi (16 di cui 1 su rigore), Malagò (2), Matias Mancini (1), Messina (1 su rigore), l’attaccante brasiliano Diego Santos Oliveira (2) e Simone Tonelli (4) .

Miglior difesa: Matelica con sole 12 reti subite (7 in casa e 5 in trasferta).

Non subiscono gol da più partite: Avezzano (278 minuti complessivi) e Castelfidardo ( minuti complessivi) da 3 gare consecutive a testa.

Migliore differenza reti : Matelica con un + 35 (47-12)

Maggior numero di vittorie: Matelica con 17 successi (10 in casa e 7 fuori).

Minor numero di sconfitte: Matelica con 2 ko (1-2 interno con la Jesina alla 3a giornata ed 1-0 a Pineto alla 18a) .

Maggior numero di pareggi: Monticelli con 11 pari (9 in casa e 2 fuori)

La squadra che ha raccolto più punti in casa è il Matelica a quota 30, frutto di 10 successi interni ed un ko.

La squadra che ha raccolto più punti in trasferta è il Matelica a quota 24, frutto di 7 successi, 3 pareggi esterni ed un ko.

La squadra a segno col maggior numero di giocatori è il Matelica con 14 diversi marcatori: Angelilli (5), Brentan (1), D’Appolonia (4 di cui 1 su rigore), Gianmarco Gabbianelli (5), Gerevini (1), Gilardi (1), Gioè (2), Lo Sicco (2), Magrassi (16 di cui 1 su rigore), Malagò (2), Matias Mancini (1), Messina (1 su rigore), l’attaccante brasiliano Diego Santos Oliveira (2) e Simone Tonelli (4) .

Minor numero di espulsioni: San Marino e Sangiustese con 0 cartellini rossi rimediati.

Minor numero di ammonizioni: Sangiustese con 34 cartellini gialli.

Migliore media inglese: Matelica con un + 10.

NEGATIVE:

Peggior serie negativa in corso: Pineto con 3 ko consecutivi (1 in casa e 2 fuori)

Maggior numero di sconfitte : Nerostellati Pratola 1910 con 16 ko (7 in casa e 9 fuori)

Minor numero di vittorie: Monticelli (1-2 a Castelfidardo alla 16a giornata) e Nerostellati Pratola 1910 (2-1 interno col Fabriano Cerreto alla 17a giornata) con un solo successo a testa.

Minor numero di pareggi: Fabriano Cerreto (1 in casa ed 1 fuori) e Vis Pesaro (1 in casa ed 1 fuori) con 2 pari a testa.

Peggior difesa: Nerostellati Pratola 1910 con 50 reti (26 in casa e 24 in trasferta) incassate .

Peggior attacco: Nerostellati Pratola 1910 con 10 sole reti (8 in casa e 2 in trasferta; 4 su rigore) segnate con 6 diversi marcatori: Mattia Bruni (2), Del Gizzi (1), Di Ruocco (2 di cui 1 su rigore), Giallonardo (1), l’attaccante ivoriano Mamadou Kone (1 su rigore) e Pacella (3 di cui 2 su rigore).

Non segnano da più partite: Nerostellati Pratola 1910 ( minuti complessivi) e Pineto ( minuti complessivi) da 2 gare consecutive a testa

Peggior differenza reti: Nerostellati Pratola 1910 con un -40 (10-50)

La squadra che ha raccolto meno punti tra le mura amiche è il Nerostellati Pratola 1910 a quota 7, frutto di un successo, 4 pareggi e 7 ko interni.

La squadra che ha raccolto meno punti in trasferta è il Nerostellati Pratola 1910 a quota 1, frutto di un solo pari e 9 ko esterni.

La squadra a segno col minor numero di giocatori è il Nerostellati Pratola 1910 con 6 diversi marcatori: Mattia Bruni (2), Del Gizzi (1), Di Ruocco (2 di cui 1 su rigore), Giallonardo (1), l’attaccante ivoriano Mamadou Kone (1 su rigore) e Pacella (3 di cui 2 su rigore).

Maggior numero di espulsioni (di giocatori): Monticelli con 8 cartellini rossi.

Maggior numero di ammonizioni: Virtus San Nicolò con 62 cartellini gialli.

Peggior media inglese: Nerostellati Pratola 1910 con un -38.

STATISTICHE MONTICELLI:

Vittorie: una (1-2 a Castelfidardo alla 16a giornata)

Pareggi: 11 (1-1 ad Avezzano alla 3a giornata, altro 1-1, stavolta interno con la Recanatese alla 4a, 0-0 interno col San Marino alla 6a, 2-2 sempre interno, stavolta col Pineto all’8a, 0-0 ancora interno, stavolta con la Jesina alla 10a, altro 0-0 interno, stavolta con la Sangiustese all’11a, 1-1 a Sulmona [L’Aquila] sul campo del Nerostellati Pratola alla 14a, 0-0 interno con l’Olympia Agnonese alla 15a, altro 0-0 interno, stavolta con L’Aquila alla 18a, ancora uno 0-0 interno, stavolta con l’Avezzano alla 20a ed 1-1 interno col Matelica alla 22a)

Sconfitte: 9 (2-1 a L’Aquila alla 1a giornata, 1-2 interno col Campobasso alla 2a, altro 2-1 esterno, stavolta a Matelica alla 5a, ancora un 2-1 esterno, stavolta sul campo della Vastese alla 7a, di nuovo un 2-1 esterno, stavolta sul campo della Vis Pesaro alla 9a, 2-0 sul neutro di Giulianova [Teramo] col Virtus San Nicolò alla 12a, 0-1 interno col Fabriano Cerreto alla 13a, 3-0 a Campobasso alla 19a e 4-0 a Recanati alla 21a)

Gol fatti: 13 (5 in casa ed 8 in trasferta; 2 su rigore) con 7 diversi marcatori: Bracciatelli (1), Ciabuschi (2), Stefano Cichella (1), Gesuè (1), Walter Guerra (2), Pedalino (3 di cui 2 su rigore; poi passato al Castelfidardo nel mercato dicembrino) e Petrarulo (3).

Gol subiti: 27 (7 in casa e 20 in trasferta).

Differenza reti: -14 (13-27)

Capocannonieri: Saverio Pedalino (2 rigori trasformati; poi passato al Castelfidardo nel mercato dicembrino) e Francesco Petrarulo con 3 gol a testa.

Punti interni: 9 (su 11 gare interne), frutto di 9 pareggi e 2 ko interni

Punti esterni: 5 (su 10 gare esterne), frutto di un successo, 2 pareggi e 7 ko esterni

Espulsioni (di giocatori): 8 (2 per Capitan Sosi : per scorrettezze alla 2a giornata e per proteste direttamente dalla panchina dopo essere stato sostituito alla 21a giornata ed una a testa per: De Vecchis per aver colpito un giocatore avversario con uno schiaffo al volto alla 1a giornata, Iachini per doppia ammonizione, sempre alla 1a giornata, Mallus per gioco falloso alla 5a giornata, Petrarulo per aver colpito un avversario con una ginocchiata alla testa alla 10a giornata, Ciabuschi per gioco falloso alla 20a giornata e Castellana per doppia ammonizione alla 22a giornata)

Ammonizioni: 43

Media inglese: -29.

Nella Coppa Italia di Serie D la squadra di Stallone ha superato finora ben tre turni in gara unica, approdando agli ottavi.

Nel 1° turno ha battuto per 1-0 (89’Walter Guerra) ed eliminato la Recanatese, nei trentaduesimi ha espugnato per 2-3 (11’De Vecchis, 17’Stefano Cichella su rigore, 72’autorete di Sosi [L’A.], 73’Valenti [L’A.], 86’Petrarulo) L’Aquila e nei sedicesimi ha superato per 1-0 (11’Ciabuschi) tra le mura amiche del Comunale di Castel di Lama il Francavilla. Ed ora agli ottavi sempre in gara unica di mercoledì 7 febbraio 2018 sarà ospite dell’Audace Cerignola (squadra pugliese facente parte del Girone H di Serie D).

Queste nel dettaglio le 18 squadre che compongono il Girone F di Serie D 2017/18 con i loro rispettivi allenatori :

Avezzano(Squadra dell’omonimo comune in provincia dell’Aquila. La scorsa stagione giunto 8° in Serie D Girone G) allenatore: Federico Giampaolo (Nuovo)

Campobasso (Squadra dell’omonimo comune molisano. La scorsa stagione giunto 13° nel Girone F): Antonio Foglia Manzillo (Nuovo), poi esonerato e rilevato alla 12a giornata da Giovanni Masecchia, poi a sua volta esonerato dopo la 16a giornata e sostituito con il ritorno dello stesso Foglia Manzillo alla 17a.

Castelfidardo (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 15° nel Girone F, si è poi salvato vincendo spareggio play out sul campo dell’Alfonsine): Roberto Vagnoni (nuovo)

Fabriano Cerreto (Squadra di Fabriano e Cerreto d’Esi [Ancona]. Nato dalla fusione tra Fabriano e Cerreto calcio, da non confondere con la Fortitudo Fabriano. Neopromosso in Serie D dopo essere giunto 2° nell’Eccellenza Marche, ha poi vinto o meglio pareggiato una delle 7 finali dei Play Off Nazionali contro gli abruzzesi del Francavilla): Gianluca Fenucci (nuovo), poi esonerato e rilevato alla 9a giornata da Sauro Trillini, a sua volta esonerato dopo la 20a e rilevato alla 21a giornata da Francesco Monaco.

Francavilla 1927 (Squadra abruzzese di Francavilla al Mare [Chieti]. Ripescato in Serie D dopo che la scorsa stagione è giunto 4° nell’Eccellenza Abruzzo vincendo poi i Play Off del suddetto campionato ed approdanto a quelli Nazionali dove ha perso o meglio pareggiato la doppia finale contro il Fabriano Cerreto): Luigi Iervese (nuovo)

Jesina (Squadra di Jesi [Ancona]. La scorsa stagione giunta 10a nel Girone F): Franco Gianangeli (nuovo), poi esonerato e rilevato alla 15a giornata da Francesco Bacci, che poi si è dimesso dopo la 16a ed è stato rilevato alla 17a giornata da Daniele Di Donato.

L’Aquila (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Abruzzo. La scorsa stagione giunta 5a nel Girone G, ha poi perso la finale Play Off del suddetto Girone sul campo del Rieti): Pierfrancesco Battistini (confermato)

Matelica (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione giunto 2° nel Girone F, ha poi perso in casa la semifinale Play Off in gara unica contro l’Olympia Agnonese): Luca Peschiero Tiozzo (nuovo)

MONTICELLI (Squadra dell’omonimo quartiere di Ascoli Piceno. Quest’anno giocherà le sue gare interne al Comunale di Castel di Lama. La scorsa stagione giunto 7° nel Girone F): Nico Stallone (confermato)

Nerostellati Pratola 1910 (Squadra abruzzese di Pratola Peligna [L’Aquila]. Neoprosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo. In Serie D giocherà quest’anno le sue gare interne al Comunale Francesco Pallozzi di Sulmona [L’Aquila] e al Comunale Alfredo Barbati di Pescina [L’Aquila]): Matteo Di Marzio (confermato), che poi si è dimesso dopo la 18a ed è stato rilevato alla 19a dal tecnico della Juniores Davide Santangelo e dalla 20a giornata da Aldo Di Corcia.

Olympia Agnonese (Squadra di Agnone [Isernia]. La scorsa stagione giunta 5a nel Girone F ha poi disputato i Play Off del suddetto Girone , perdendo o meglio pareggiando dopo i supplementari la finale sul campo della Vis Pesaro): Candido Bucci (nuovo), poi esonerato e rilevato all’8a giornata da Pino Di Meo.

Pineto (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione giunto 11° nel girone F) : Daniele Amaolo (confermato)

Recanatese (Squadra di Recanati [Macerata]. Ripescata in Serie D, dopo che la scorsa stagione era giunta 16a nel Girone F, retrocedendo sul campo direttamente in Eccellenza): Alessandro Potenza (nuovo), poi esonerato e rilevato all’8a giornata da Marco Alessandrini.

San Marino (Squadra di Serravalle, castello della Repubblica di San Marino. La scorsa stagione giunto 9° nel Girone F): Andrea Orecchia (nuovo), poi esonerato dopo la 16a e rilevato alla 17a giornata da Filippo Medri.

San Nicolò Teramo che poi ha cambiato denominazione in Virtus San Nicolò (Squadra dell’omonima frazione di San Nicolò a Tordino in provincia di Teramo. Quest’anno non giocherà le sue gare interne al Gaetano Bonolis di Teramo come negli anni scorsi, ma le disputerà al Comunale di Morro d’Oro [Teramo]. La scorsa stagione giunto 3° nel Girone F, ha poi perso in casa la semifinale Play Off in gara unica contro la Vis Pesaro): Luca Campanile (nuovo), poi esonerato dopo la 17a e rilevato alla 18a giornata da Fabio Montani.

Sangiustese (Squadra marchigiana di Monte San Giusto [Macerata]. Neopromossa in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Marche): Stefano Senigagliesi (nuovo)

Vastese (Squadra di Vasto [Chieti]. La scorsa stagione giunta 8a nel Girone F): Gianluca Colavitto (nuovo, visto che la scorsa stagione era stato poi esonerato e rilevato alla 23a giornata da Massimiliano Favo)

Vis Pesaro (Squadra di Pesaro capoluogo con Urbino della provincia Pesaro-Urbino. La scorsa stagione giunta 4a nel Girone F, ha poi vinto i Play Off del suddetto Girone): Giancarlo Riolfo (nuovo).

In neretto le squadre che hanno cambiato il proprio allenatore iniziale.

COPPA ITALIA SERIE D (vinta la scorsa stagione dal Chieri)

Risultati Sedicesimi di finale di mercoledì 6 dicembre 2017:

Gara 1: Chieri-Unione-Sanremo 1-1 D.T.R. ed 1-3 D.C.R.

Gara 2: Gozzano-Sestri Levante 3-0

Gara 3: Grumellese-Folgore Caratese 3-1

Gara 4: Ciliverghe Mazzano-Crema 1-2

Gara 5: Virtus Vecomp Verona-Varese 2-1

Gara 6: Legnago Salus-Campodarsego 1-2

Gara 7: Belluno-Imolese 0-3

Gara 8: Pianese-Viareggio 2-0

Gara 9: Fiorenzuola-San Donato Tavarnelle 0-1

Gara 10: Ostia Mare-Nuorese 1-0

Gara 11: Albalonga-Monterosi 1-0

Gara 12: Matelica-Rimini 2-1 (20′ Gioè, 25′Arlotti [R], 31’Messina).

Gara 13: Monticelli-Francavilla 1927 (Gara giocata mercoledì 20 dicembre) 1-0 (11’Ciabuschi)

Gara 14: Nocerina-Audace Cerignola (Gara giocata mercoledì 20 dicembre) 0-0 D.T.R. e 3-5 D.C.R.

Gara 15: Nardò-Potenza (Gara giocata giovedì 21 dicembre) 1-1 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Gara 16: Città di Gela-Igea Virtus Barcellona 1-1 D.T.R. ed 4-5 D.C.R.

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate agli ottavi.

Programma Ottavi di finale di mercoledì 7 febbraio 2018 ore 14,30:

Gara 1: Unione Sanremo-Gozzano

Gara 2: Crema-Grumellese

Gara 3: Campodarsego-Virtus Vecomp Verona

Gara 4: Imolese-Pianese

Gara 5: San Donato Tavarnelle-Ostia Mare

Gara 6: Matelica-Albalonga

Gara 7: Audace Cerignola-Monticelli

Gara 8: Potenza-Igea Virtus Barcellona.

In neretto le gare che vedranno impegnate le squadre del Girone F.

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore per stabilire la squadra qualificata al turno successivo.

La Coppa Italia di Serie D (detenuta dal Chieri) è iniziata domenica 20 agosto 2017 con il Turno Preliminare in gara unica a cui hanno fatto poi seguito il 1° Turno del 27 agosto, i Trentaduesimi di finale (in cui sono entrate in gioco anche le squadre che hanno partecipato alla Coppa Italia Tim tra cui il Matelica eliminato dal Pordenone) del 4 ottobre ed i sedicesimi di finale del 6 dicembre .

Seguiranno gli ottavi di finale del 7 febbraio 2018, i quarti di finale del 28 febbraio, le semifinali dell’11 (andata) e 18 (ritorno) aprile e la finale del 19 maggio (sabato).

Tutti i turni da quello Preliminare ai quarti saranno in gara unica, così come la finale che si giocherà in campo neutro. Solo le semifinali si giocheranno in gara doppia (andata e ritorno).

TABELLINO DI MONTICELLI-MATELICA 1-1 (1°T. 0-0)

MONTICELLI: Riccardo Marani, Federico Pierantozzi (97), Sosi (27’Bassini), Castellana, Nicola Aloisi (99)-(71’Cocchieri, 99), Ivan Fazzini (98)-(51’Bracciatelli, 98), Matteo Gabrielli (98)-(58’Petrarulo, 98), Gesuè, Simone Vallorani, Salvatore Margarita e Guido Galli (71’Muci, 98). A disposizione: Di Lorenzo (2000), Niccolò Fioravanti (2000), Alessio Bruni (99) e Luca Pompei (2000). Allenatore: Nico Stallone.

MATELICA: Demalija (98), Brentan (98), Gilardi, Meneghello, De Gregorio (99), Lo Sicco (85’Messina), Malagò, Angelilli (66’D’Appolonia), Gianmarco Gabbianelli (66’il portiere di riserva serbo Kerezovic, 98), Matias Mancini (98)-(63’Callegaro, 97) e Magrassi (66’Gioè). A disposizione: Gerevini, Arapi (99), Diego Santos Oliveira e Cuccato (98). Allenatore: Luca Tiozzo.

Arbitro:Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti: Davide Stringini di Avezzano (L’Aquila) e Stefano Cicchitti di Chieti.

Reti:

Espulsi:

Ammoniti:

Recuperi:

Angoli:

Note: -gara giocata al Comunale Filippo Pirani di Grottammare.

– Prima dell’inizio del match come in tutti gli altri campi di calcio italiani, osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa dell’ex Ct della Nazionale Azeglio Vicini.

Curiosità:All’andata al Comunale Giovanni Paolo 2° è finita 2-1 (15’Brentan, 20’Angelilli, 67’Pedalino [Mo] su rigore. Espulsi: al 66’il portiere greco-kosovaro del Matelica Demajia per gioco falloso ed all’80’Mallus del Monticelli per aver colpito un avversario con un calcio alla gamba) per il Matelica.

La scorsa stagione sempre in Serie D Girone F (recupero della 9a giornata di mercoledì 16 novembre 2016) , la gara giocata anche allora sul neutro Filippo Pirani di Grottammare era finita 0-2 (40’Pera, 49’Di Maio. Espulso per proteste il vice-allenatore del Monticelli Mauro Iachini) per il Matelica, allora guidato da Antonio Mecomonaco.

MONTICELLI (3-5-2): Marani; Castellana. Pierantozzi, Bassini; Aloisi, Bracciatelli, Fazzini, Gesuè (72′ Gabrielli), Vallorani (58′ Muci); Margarita (80′ Petrarulo), Galli (72′ Ciabuschi). A disposizione: Di Lorenzo, Bruni, Cocchieri, Crescenzi, Liberati. Allenatore: Stallone

MATELICA (4-2-3-1): Demalja; Arapi (90′ Mancini), Messina, Cuccato, De Gregorio; Lo Sicco, Malagò (76′ Gerevini); D’Appolonia, Tonelli (76′ Lillo), Oliveira (60′ Kyeremateng); Magrassi. A disposizione: Rivosecchi, Gilardi, Dano, Callegaro, Riccio. Allenatore: Tiozzo

Arbitro: Galipò di Firenze

Reti: 62′ Bracciatelli, 86′ D’Appolonia

Espulso: 73′ Castellana

