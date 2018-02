Si tratta di una donna e una giovane, entrambe investite. Nel secondo caso l’auto non si sarebbe fermata per prestare le prime cure mediche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Investimenti di pedoni nel primo pomeriggio del 3 febbraio.

Alle 13.50 in via Piemonte per Monfalcone, a San Benedetto, una donna è stata investita da un’auto. Alla guida un uomo che si è fermato a prestare le prime cure. Sul posto 118 e Polizia Municipale. L’investita è stata portata in ospedale per le cure mediche.

Poco prima delle 16 un altro investimento, stavolta in via Val Cuvia a Porto d’Ascoli. Una giovane è stata investita da un veicolo che pare non essersi fermato dopo il fatto. L’investita ha riportato ferite lievi e sul luogo è giunta la Polizia Municipale. Saranno vagliate le immagini di videosorveglianza, presenti in zona, per fare chiarezza sull’accaduto.

