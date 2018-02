VILLA LEMPA (TE) – Appuntamento del Mc Dream di Villa Lempa dove, domenica 4 febbraio, la curatissima cornice del noto locale tornerà a fare da sfondo ad una meravigliosa festa rock che vedrà i Distretto 13 nuovamente sul palco tra buon vino e fiumi di birra.

I ritmi pop-rock della band ascolana formata da Massimo Lori, Tony Ciarrocchi, Marco Marini, Alessio di Buò, Gloria Galiè, Vinicio Simonetti e Manila Lupini, che hanno caratterizzato il fortunato tour 2017, continueranno a scatenare l’happy hour abruzzese grazie alla ormai collaudata collaborazione con il noto gestore Lorenzo Galli.

A partire dalla 18 infatti sarà possibile degustare ottime birre, deliziose stuzzicherie e vini speciali mentre, dal palco, saliranno le note dei Distretto 13 con una scaletta musicale ancora rinnovata rispetto agli appuntamenti precedenti al Mc Dream, che coinvolgerà il pubblico animando una piacevole e rockissima serata. Si alterneranno infatti i successi rock classici ed internazionali dei Led Zeppelin, AC/DC, Kula Shaker e Deep Purple, ai famosi pezzi pop recenti più passati dalle radio di artisti come Katy Perry e Pink riarrangiati in chiave rock. Ma la musica spazierà ancora dai brani italiani più conosciuti dei Negramaro e Vasco Rossi a quelli funky pop e coinvolgenti di Bruno Mars senza dimenticare Prince, Michael Jackson, Franz Ferdinand e tantissimi altri.

“Stiamo lavorando sodo per ampliare il nostro repertorio” ci racconta Manila Lupini, una delle voci dei Distretto 13. “E’ importante per noi continuare il percorso di rinnovamento che ci contraddistingue sin dalla formazione della band. Abbiamo ormai consolidato il nostro repertorio grazie all’impegno che mettiamo nelle prove dello spettacolo, ma allo stesso tempo ogni anno lasciamo libero spazio a nuovi brani da riarrangiare nello stile che ci contraddistingue. Il fine è quello di incontrare il consenso delle persone che, accordandoci fiducia, vengono alle nostre serate. Mi piace ricordare che le nostre esibizioni sono completamente e rigorosamente dal vivo, il divertimento è assicurato e le sorprese non mancano mai! Ad esempio domenica pomeriggio potrebbe accadere che il nostro batterista si ritrovi a suonare qualche altro strumento oppure che all’improvviso possa salire sul palco un ospite d’eccezione ma… non fatemi svelare nulla.”

Visto che domenica pomeriggio le sorprese non mancheranno, non resta che prenotare un tavolo al numero di telefono 335.5442689 e partecipare al rock-aperitivo delMc Dream, serata iniziale del nuovo tour 2018 che ha già molte date fissate e che vedrà i Distretto 13 in scena sul palco del Kronopolis Ristoparco di Colonnella sabato 10 febbraio per animare una divertentissima festa di Carnevale. Tutte le info e gli aggiornamenti per seguire la band sono disponibili sulla pagina Facebook “@distrettotredici” e sul sito “www.distrettotredici.it“.

