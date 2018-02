GROTTAMMARE – Domenica 4 febbraio, al Teatro delle Energie di Grottammare, quarto appuntamento con la stagione di teatro per ragazzi e famiglie “Oh che bel castello”, in scena la compagnia napoletana “I Teatrini”, formazione storica del teatro per l’infanzia e la gioventù italiano, con oltre trent’anni di attività in tutto il paese, formazione riconosciuta e sostenta dal MIBACT e dalla RegioneCampania

Porteranno a Grottammare la loro ultima e fortunata produzione, uno spettacolo ispirato alle favole delle origini, quelle di Esopo, di Fedro e La Fontaine. Storie che tutti abbiamo ascoltato nella vita, che ci hanno accompagntao e fatto crescere, chi non conosce “La Volpe e l’Uva” oppure “La Cicala e la Formica”.

“Le Favole della Saggezza” sono uno spettacolo con una regia scoppiettante: allegro, creativo, con musica dal vivo e due attrici tutto fare che non mancheranno di incantare il pubblico dei più piccoli e dei loro accompagnatori.

L’appuntamento è alle ore 17, apertura della biglietteria alle ore 15,30, per prenotazioni 0734 440348-440361, per chi volesse prenotare il giorno stesso il cellulare da chiamare è 340-5431654.

