FERMO- Blitz delle Forze dell’Ordine nei giorni scorsi.

Personale della Sezione Volanti e della Polizia Scientifica–Sezione Anticrimine del Commissariato di Fermo, a seguito della denuncia sporta da una donna che aveva subito una rapina a Lido Tre Archi nella notte del 13 gennaio 2018, ha rintracciato e fermato il responsabile.

Infatti, grazie ad una meticolosa ed impegnativa attività di riscontri sul luogo del delitto e ad un’analisi dei filmati del traffico veicolare della zona, i poliziotti sono riusciti a risalire alla vettura utilizzata dal sospettato e anche alla sua completa identificazione e conseguentemente al certo riconoscimento da parte della vittima.

Il rapinatore, un ventinovenne residente in un comune del fermano con vari precedenti penali per reati contro il patrimonio e per detenzione di armi, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo

