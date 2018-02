Prima un uomo è andato in escandescenza per motivi ancora da chiarire, poi qualcuno ha tirato una bottiglia di vetro contro un mezzo parcheggiato

PORTO SAN GIORGIO – Nella serata del 2 febbraio gesti poco edificanti a Porto San Giorgio.

Schiamazzi sono stati segnalati in una via della cittadina: i residenti preoccupati hanno allertato i carabinieri, un uomo di origine nordafricana era andato in escandescenza per motivi ancora da chiarire.

Poco dopo, non distante dalla via in questione, una bottiglia di vetro è stata tirata contro un mezzo parcheggiato. Per fortuna non ci sono state conseguenze a persone. Anche in questo caso sono intervenuti i militari.

