SAN BENEDETTO DEL TRONTO/ACQUAVIVA PICENA – Incidente nella mattinata del 3 febbraio, intorno alle 8.

Si è verificato uno scontro tra un furgoncino della Picenambiente e una Citroen sulla strada che collega San Benedetto e Acquaviva vicino al ristorante “Il Grillo”.

Una donna è stata portata in ospedale tramite ambulanza per le cure mediche, è sempre stata cosciente ma è stato comunque deciso il trasporto al Pronto Soccorso per accertamenti precauzionali.

A compiere i rilievi i carabinieri. Dalle prime indiscrezioni il manto reso viscido dalla pioggia ha causato il sinistro.

