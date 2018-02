GROTTAMMARE – Ancora un incendio di vettura alle prime ore del 3 febbraio.

Poco dopo le 3 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Grottammare in via Mediterraneo per un’auto in fiamme.

L’incendio è stato spento dai pompieri. Da chiarire la causa del rogo ma al momento non è esclusa nessuna ipotesi.

I carabinieri stanno compiendo accertamenti. Il mezzo, una Land Rover, appartiene a una donna di origine moldava.

