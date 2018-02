SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno, il Club Scacchi Offida organizza a San Benedetto del Tronto un corso di scacchi per ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Il corso, tenuto da istruttori della FSI (Federazione Italiana di Scacchi), avrà una durata di 12 lezioni di due ore ciascuna ed inizierà giovedì 22 febbraio alle ore 16 con un primo incontro in cui sarà indicato il calendario e il programma delle lezioni.

Il corso prevede due livelli: il primo livello, dalle 15 alle 17, per coloro che si avvicinano per la prima volta al gioco, il secondo livello, dalle 17 alle 19, per coloro che conoscono già il gioco e vogliono progredire.

Per le lezioni l’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto ha messo a disposizione l’aula multimediale al primo piano della Biblioteca Comunale “G. Lesca” in Viale Alcide De Gasperi 124.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta solo l’iscrizione junior al Club Scacchi che prevede una quota di 15 euro e dà diritto a frequentare la sede del Circolo presso la Bocciofila Sambenedettese in via Sgattoni.

L’iniziativa, che prosegue la positiva esperienza dello scorso anno a cui parteciparono circa cinquanta ragazzi tra elementari e medie, ha lo scopo di diffondere la conoscenza e la pratica di un gioco a cui si riconosce una enorme valenza formativa nei bambini, sia dal punto di vista cognitivo, che da quello comportamentale

