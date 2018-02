MONTEPRANDONE – Sono in corso in via Borgo da Monte i lavori di sistemazione del marciapiede di fronte alle scuole materna e primaria dell’Istituto Comprensivo Monteprandone. L’intervento consiste nella rimozione e ricollocamento di nuovi cordoli in travertino e nel riposizionamento e sostituzione dei cubetti di arenaria sul camminamento.

Si tratta del rifacimento di un tratto di circa 200 metri di percorso pedonale. Eseguiti dalla ditta Mannocchi Luigino di Montalto delle Marche, i lavori termineranno entro una settimana e la viabilità, attualmente a senso alterno, verrà ripristinata. Il costo complessivo è di circa 10 mila euro di fondi comunali.

Al termine dell’intervento sui marciapiedi partirà la riqualificazione della scalinata adiacente alla scuola che collega via Borgo da Monte a via Leopardi. L’alzata sarà realizzata in travertino, mentre la pedata sarà in cubetti di arenaria similari a quelli dei marciapiedi.

L’ intervento fa parte di un più ampio progetto della CIIP spa, finanziato con fondi Aato5 Marche sud pari a circa 1.600.000 euro, che consiste nel rifacimento di nuove condotte idriche in contrada Colleappeso, via Borgo da Monte e via Leopardi (lavori già eseguiti negli ultimi mesi del 2017) e nell’eliminazione del serbatoio nel centro storico di Monteprandone e che permetterà di servire la parte alta del centro storico e le vie limitrofe convogliando l’acqua dal serbatoio situato in località Piattelli di Acquaviva.

