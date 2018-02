SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riviera Oggi e le elezioni. A distanza di due anni, il nostro giornale torna a proporvi una serie di incontri con i candidati, dopo la fortunata esperienza della primavera 2016, quando mettemmo a confronto i candidati sindaci in vista delle elezioni amministrative. In questo 2018, con le elezioni politiche all’orizzonte, torniamo a organizzare un ciclo di confronti, trasmissioni in diretta web e cene che stavolta metteranno a confronto i candidati piceni nei collegi uninominali per Camera e Senato il prossimo 4 marzo.

Una serie di quattro appuntamenti concentrati in due settimane in cui ogni sera, il martedì e il giovedì, metteremo a confronto tre candidati. Si parte martedì 6 febbraio alle ore 21 presso il locale sambenedettese “Fronte del Porto” di Piazza Chicago Heights, proprio di fronte alla Capitaneria di Porto. I nostri ospiti per la prima sera saranno i candidati uninominali alla Camera Roberto Cataldi (Movimento 5 Stelle), Pier Paolo Flammini (Liberi e Uguali) e Gabriele Marcozzi (Potere al Popolo).

Per poter partecipare alla serata-evento con i tre candidati come pubblico, occorre prenotare il proprio posto

Siamo già in grado di dirvi, poi, che gli ospiti della seconda serata, in programma l’8 febbraio sempre al Fronte del Porto saranno Antimo Di Francesco (Pd), Giorgio Ferretti (CasaPound) e Marco Fioravanti (Fratelli d’Italia, coalizione di Centrodestra).

Nei prossimi giorni il calendario completo con gli ospiti di lunedì 12 (perché il 13 è carnevale) e di giovedì 15 febbraio.

