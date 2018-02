SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ASD “Diavoli Verde Rosa” di San Benedetto, con il patrocinio del comune, ripropone anche quest’anno il Festival Internazionale del Pattinaggio Artistico a rotelle. Un appuntamento che si ripete da ben sedici anni, con un numero sempre crescente di organizzatori e atleti coinvolti. Quest’anno è prevista la partecipazione di oltre trecentocinquanta pattinatori, con esibizioni di Campioni italiani, europei e mondiali della disciplina.

Il pattinaggio a rotelle è un’eccellenza tutta nazionale, non a caso numerosi campioni di livello mondiale sono di origine italiana. I fiori all’occhiello della manifestazione saranno davvero numerosi:

Andrea Girotto e Debora Sbei, Pluricampioni del Mondo di Singolo Maschile e Femminile;

Azul Romagnoli, campionessa sudamericana e medaglia di bronzo ai campionati mondiali juniores;

Pierluca Tocco, Gioia Fiori, Francesco Mascia, Alessandro Fratalocchi e Alessia Gambardella, tutti Campioni Europei. La lista continua con altri giovani campioni della categoria juniores.

Durante la conferenza stampa presentativa, l’Assessore Pierluigi Tassotti ha sottolineato come la manifestazione si arricchisca di anno in anno, e la sua importanza in qualità di richiamo turistico per la città. E’ intervenuta anche Anna Laghi, presidentessa dei Diavoli Verde Rosa, con l’allenatore Ivan Bovara. “L’elemento determinante per il successo dei nostri atleti è la passione, alcuni coprono distanze notevoli per venire ad allenarsi. C’è chi viene da Ancona, uno perfino da Roma.” Ha affermato Bovara.

La “Diavoli Verde Rosa” rappresenta la Scuola Italiana di Pattinaggio Artistico e Inline Freestyle a San Benedetto del Tronto. Promotrice di vari talenti locali, tra i quali spiccano Kevin Bovara e Matilde Matteucci, organizza ogni anni campionati federali a livello provinciale e regionale.

Il 16° Festival del Pattinaggio Artistico si svolgerà presso il Palasport “B. Speca” di San Benedetto, domenica 4 febbraio alle ore 16. L’evento, ad ingresso gratuito, ospiterà gruppi provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria. Si susseguiranno esibizioni in singolo, in coppia ed in gruppo, e verranno proposti numerosi spettacoli. La Diavoli Verde Rosa, in qualità di organizzatrice dell’evento, presenterà il gruppo “Le avventure di Peter Pan”.

Durante l’intervallo si svolgerà la consueta premiazione di un ex-atleta dell’associazione. Interverrà per l’occasione Hanry Foschi, che con i suoi 88 anni è attualmente l’atleta più longevo della Diavoli Verde Rosa.

Per concludere il pomeriggio, infine, tutti i pattinatori prenderanno parte ad una grande e coloratissima esibizione finale, intitolata “Mille Bolle Blu”, con palloni decorativi e luci al led.

Tutti i bambini che assisteranno allo spettacolo avranno diritto ad una lezione gratuita, previa comunicazione telefonica ai numeri 328 8999320 (Ivan) e 329 6336693 (Anna Maria) nei giorni successivi allo spettacolo.

