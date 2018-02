Sette multe per revisione scaduta e una per mancanza di documenti. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in altre aree della città

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del primo febbraio si sono svolti dei servizi da parte dei Vigili Urbani sambenedettesi.

In via della Liberazione è tornato il “Targa System”: i controlli effettuati dalla Polizia Municipale hanno portato all’elevazione di otto verbali. Sette multe per revisione scaduta e una per mancanza di documenti.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

