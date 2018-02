La Provincia, nell’ambito delle sue competenze istituzionali in materia di edilizia scolastica, ha sostenuto con un proprio contributo la realizzazione di una convenzione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire da questa settimana gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto del Tronto potranno usufruire per le attività didattiche di educazione motoria degli spazi messi a disposizione dal Circolo Tennis “Maggioni”. La Provincia, nell’ambito delle sue competenze istituzionali in materia di edilizia scolastica, ha sostenuto con un proprio contributo la realizzazione di una convenzione tra l’Alberghiero Buscemi e il Circolo Maggioni per l’utilizzo della struttura sportiva.

Il presidente del Circolo Maggioni Afro Zoboletti ha espresso soddisfazione per questa collaborazione aperta con il mondo della scuola nella disponibilità a sinergie con la città e il comprensorio per tutte quelle iniziative che possono essere di servizio allo sviluppo dello sport e della crescita sociale della comunità.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Buscemi Manuela Germani ha sottolineato l’opportunità dell’utilizzo della struttura del Maggioni per potenziare le competenze sportive dei ragazzi e disporre di uno spazio polifunzionale a supporto del confort e della funzionalità dell’esercizio dell’attività motoria

