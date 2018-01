La punta, ex di Modena e Cittadella, si è liberato dalla Cremonese con cui la scorsa stagione ha messo a segno 7 gol. Quest’anno, però, in B non aveva mai trovato spazio, finendo ai margini della rosa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultime ore di calciomercato per la Samb. AGGIORNAMENTI

ORE 20 – La Samb ha ufficializzato la chiusura della trattativa con Francesco Stanco,di cui vi avevamo dato notizia, in anteprima, questo pomeriggio. In serata, intorno alle venti, la società rossoblu lo ha comunicato sul suo sito ufficiale con queste parole:

La S.S. Sambenedettese comunica di essersi aggiudicata le prestazioni del calciatore Francesco Stanco. Il giocatore arriva in casa rossoblù a titolo definitivo dalla Cremonese (Serie B). L’attaccante classe ’87, alto 1,91 cm, nato a Pavullo nel Frignano (MO) vanta 285 presenze e 41 gol tra Serie B e C con le maglie di Cremonese, Modena, Cittadella, Pisa, Carpi e Grosseto.

ORE 17 E 21 – Ultime ore di calciomercato in casa Samb sempre alla ricerca di un attaccante per potenziare la rosa a disposizione di Ezio Capuano. In queste ore i dirigenti rossoblu stanno trattando Francesco Stanco, attaccante di proprietà della Cremonese che si sta svincolando proprio in queste ore dal club grigio-rosso, con cui lo scorso anno ha messo a segno 7 reti in 35 partite nella cavalcata dei lombardi verso la cadetteria. Quest’anno però la punta è finita ai margini della rosa, non trovando mai minutaggio.

Su Stanco c’erano anche altre due squadre di C come l’Alessandria e il Trapani. I piemontesi però hanno chiuso in queste ore per un’altra punta, Matteo Chinellato dal Padova, mentre i siciliani hanno preso Alessandro Polidori, punta della Pro Vercelli il cui nome era stato accostato ai rossoblu. Il gioco delle punte adesso potrebbe liberare proprio Stanco verso San Benedetto. Staremo a vedere in queste ore.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 2.199 volte, 2.248 oggi)