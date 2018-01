In moltissimi casi queste persone hanno acquisito la cittadinanza italiana, tanti sono i ragazzi di famiglie albanesi nati in Italia, molti lavoratori di origine albanese operano nelle aziende del settore portuale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Questa mattina, 30 gennaio, il sindaco Piunti ha ricevuto il presidente della neocostituita associazione degli albanesi a San Benedetto del Tronto, Vasil Nushi, accompagnato dall’onorevole Italo Cocci.

Nushi ha illustrato il programma dell’associazione che intende rafforzare i legami con la città della nutrita comunità albanese che vive in città, in molti casi da tanti anni. In moltissimi casi queste persone hanno acquisito la cittadinanza italiana, tanti sono i ragazzi di famiglie albanesi nati in Italia, molti lavoratori di origine albanese operano nelle aziende del settore portuale.

Da parte del sindaco c’è stato l’apprezzamento per l’iniziativa che mira a rafforzare l’integrazione e la coesione del tessuto sociale cittadino e ha assicurato che l’associazione sarà invitata a partecipare a tutte le iniziative organizzate dal Comune.

