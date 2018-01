Presentazioni, dibattito, laboratori esperienziali pensati come un viaggio di formazione del Sè che dal respiro prende corpo, si esprime nel movimento, entra in comunicazione con il mondo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una ricca giornata di formazione condotta dai Formatori Esperti di Simbiosofia: presentazioni, dibattito, laboratori esperienziali pensati come un viaggio di formazione del Sè che dal respiro prende corpo, si esprime nel movimento, entra in comunicazione con il mondo, in relazione con gli altri e diventa protagonista sulla scena della propria vita.

Workshop in programma il 10 marzo dalle 10 alle 18 all’Hotel Quadrifoglio di Porto d’Ascoli.

Una innovativa “batteria” di workshop formativi, un percorso guidato che attraversa le “stazioni del Sè” e che vedrà alternarsi un Formatore Esperto per ogni tappa del viaggio: Respiro, Corpo, Espressione, Movimento, Comunicazione, Relazione, Sè.

INTERVENGONO

Cristian Flaiani, Direttore Simbiosofia e Formatore in Counseling

Cinzia Colantuoni, psicologa e psicoterapeuta della gestalt

Claudia Battistoni, Counselor e Formatore

Marina Mariniello, counselor professionista, Senior in orientamento

Marialaura Ciabattoni, pedagogista e counselor

Fabiana Solustri, psicoterapeuta sistemico-relazionale e supervisore in counseling

SEDE

CONFERENCE CENTER – HOTEL QUADRIFOGLIO

Via Pasubio 160, San Benedetto del Tronto

EVENTO GRATUITO PER I SOCI

TESSERA ASSOCIATIVA: 25 euro

Formazione, materiali didattici, rivista Simbiosofia, attestato di partecipazione, tessera Socio del Centro Studi Simbiosofia con tutti i vantaggi esclusivi.

