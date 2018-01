GROTTAMMARE – La palestra dell’Istituto Tecnico per Geometri “Pericle Fazzini” di Grottammare ospiterà domenica pomeriggio 4 febbraio con inizio alle ore 15 un grande evento legato al mondo del fitness, organizzato da Maria Elda Mariani dell’associazione sportiva Body Mind di Via Parini 83 a Grottammare e patrocinato dall’amministrazione comunale di Grottammare.

Sarà presente, infatti, Jill Cooper, personal trainer dei Vip e volto conosciuta al grande pubblico anche grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione di Pechino Express, la fortunata trasmissione di Rai Due, nella quale è arrivata seconda nel gioco a squadre, insieme ad Antonella Elia con la quale aveva formato la compagine delle “Caporali”.

La regina del fitness sarà a Grottammare per un evento di Super Jump che richiamerà un folto gruppo di tecnici e appassionati della disciplina, in quanto la Cooper è la prima e unica docente in Italia riconosciuta dal Coni, quindi si tratta di un evento unico nel suo genere. Nata a Wichita, in Kansas (Stati Uniti d’America), Jill Cooper vive in Italia, a Roma, ormai da oltre vent’anni. È stata allieva della Tisch School of the Arts presso la New York University e ha poi studiato al Circle in the Square. All’età di ventidue anni si è laureata in International Business, a Roma presso l’American University of Rome. È stata anche insegnante di fitness per la prima e seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, che nella prima edizione si chiamava “Saranno famosi”.

Fondatrice di Coal Sport e di vari metodi di allenamento, tra i quali il Super Jump, di cui non é solo l’ideatrice, ma ha anche brevettato il tappeto elastico su cui ci si allena, Jill Cooper, per gli studi approfonditi su di esso e per l’efficacia clinicamente testata del metodo, ha anche ricevuto la laurea ad honorem in scienze motorie. In pochi anni l’uso del suo trampolino si è esteso anche all’estero con grande riscontro.

