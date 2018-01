Dalle prime indiscrezioni, però, i criminali non sarebbero riusciti nell’intento. Le Forze dell’Ordine indagano sull’accaduto per risalire ai responsabili, fuggiti subito dopo l’accaduto

GROTTAMMARE – Criminalità in azione sulla costa.

A Grottammare ignoti hanno sfondato con un’auto (probabilmente rubata) la vetrata della sala slot e centro scommesse di Grottammare, sopra all’Ipersimply in via Carlo Alberto dalla Chiesa, per cercare di rubare all’interno.

Dalle prime indiscrezioni, però, i criminali non sarebbero riusciti nell’intento. La struttura è rimasta comunque danneggiata. Le Forze dell’Ordine indagano sull’accaduto per risalire ai responsabili, fuggiti subito dopo l’accaduto.

Al vaglio degli inquirenti le immagini della videosorveglianza.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 450 volte, 473 oggi)