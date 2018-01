Come tradizione, domenica mattina spazio alle partite degli under, tutte all’insegna del “gentil sesso” Under 14. Squadra A a Ripaberarda contro Offida e Pagliare, squadra B a Monticelli (quartiere di Ascoli) contro Pedaso e Orlini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In serie D sabato 3 febbraio alle 18 si svolgerà l’ultima giornata della stagione regolare. La Happy Car femminile di Ciabattoni affronterà alla Curzi CFG di Pranzetti, quarta classificata, bisognosa di punti playoff e in attesa dei risultati della Satel Grottammare impegnata contro Pagliare che ha sbloccato la sua classifica con 4 punti nelle ultime 2 giornate. Le rossoblu, tagliate fuori dalla corsa playoff a causa di un inizio difficile e della doppia sconfitta contro Pagliare e Grottammare, affronteranno aritmeticamente il pool salvezza in cui le prime due squadre dei tre gironi otterranno la permanenza in categoria, mentre le terze affronteranno il purgatorio degli spareggi.

Sfida a distanza anche in serie D maschile con la Happy Car di Citeroni che affronterà a Civitanova la Lube ultima in classifica. I rossoblu hanno un punto di vantaggio sulla Leoni Avis Osimo che giocherà contro Loreto, penultima forza del girone. Una vittoria piena consentirà alla Happy Car la partecipazione ai play off promozione con le prime due classificate dei gironi.

Martedì 30 spazio all’Under 18 femminile impegnata a Pagliare contro la Libero Volley in una gara che si ripeterà anche il giorno dopo per le ragazze Under 16. Samb-Montalbano sarà la gara del giovedì dell’Under 18.

Il fine settimana, oltre alle partite di serie D vedrà la Prima Divisione B contro la ASD Pallavolo 1986 Ascoli Piceno domenica alle 17.30 alla Palestra Forlini che ospiterà anche l’incontro di Prima Divisione A contro ASD Buono e Italiano fanalino di coda del girone A. Domenica alle 19.30 turno interno per le ragazze di II divisione femminile impegnate alla Curzi contro l’Utec.

Come tradizione, domenica mattina spazio alle partite degli under, tutte all'insegna del "gentil sesso" Under 14. Squadra A a Ripaberarda contro Offida e Pagliare, squadra B a Monticelli (quartiere di Ascoli) contro Pedaso e Orlini Le Querce summer e la squadra C in casa alla Curzi contro Orlini Le Querce spring e Volleyphoenix.it

