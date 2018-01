Dalle prime indiscrezioni un’auto, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata. Le Forze dell’Ordine si stanno recando sul luogo per i rilievi

RIPATRANSONE – Incidente nella serata del 29 gennaio.

Poco prima delle 20 si è verificato un sinistro a Ripatransone e dalle prime indiscrezioni un’auto, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata. Un uomo è stato portato in ospedale per le cure mediche.

Sul posto il personale sanitario del 118 tramite ambulanza per i soccorsi e anche i Vigili del Fuoco. Le Forze dell’Ordine si stanno recando sul luogo per compiere i rilievi.

Saranno i carabinieri a verificare le cause dell’incidente. In arrivo un carro attrezzi per la rimozione del mezzo.

