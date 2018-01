Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale esulta: “Iniziativa simbolica ma concreta, considero questo un primo ma significativo passo, morale ed etico, nel segno della sobrietà”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nota stampa di Valerio Pignotti, capogruppo Forza Italia in consiglio comunale.

Il Sindaco Piunti ha recepito il mio indirizzo di tagliare i costi della politica.

La mia proposta, sfociata in una mozione che chiedeva il taglio degli emolumenti dei consiglieri, è stata rivista e analizzata dalla Giunta che ha poi optato per il taglio dei fondi ai gruppi consiliari. Il budget a bilancio destinato ai gruppi consiliari passa dagli attuali 11.232 euro ai 4.600 euro, generando così un’economia di 6.632 euro che saranno destinati per le priorità della Città.

Considero questo un primo ma significativo passo, morale ed etico, nel segno della sobrietà. Tanti sono stati i concittadini sambenedettesi che mi hanno chiesto di intraprendere questa iniziativa simbolica ma concreta, do atto al sindaco Piunti di aver fatto sintesi in tal senso senza turbare le sensibilità dei più.

