Nelle giornate di mercoledì 31 gennaio e giovedì primo febbraio sarà interdetto il traffico veicolare e il transito pedonale in via Pizzi nel tratto compreso tra via San Martino e via Solferino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di ripristino dell’impianto semaforico posto all’intersezione tra via Pizzi e via San Martino danneggiato il 31 dicembre scorso da un incendio, nelle giornate di mercoledì 31 gennaio e giovedì primo febbraio sarà interdetto il traffico veicolare e il transito pedonale in via Pizzi nel tratto compreso tra via San Martino e via Solferino.

I percorsi alternativi saranno segnalati in loco.

