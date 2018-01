Immagini a cura di Giuseppe Buscemi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’intervista realizzata nella pancia del “Riviera delle Palme”. Il nostro interlocutore è il presidente della Samb Franco Fedeli con cui il direttore di Riviera Oggi ha chiacchierato, faccia a faccia per circa 20 minuti. Un’intervista per vedere meglio la situazione attuale in casa rossoblu e cercare di scorgere degli orizzonti futuri.

Il patron romano parte dall’inizio della sua avventura in Riviera, nell’estate 2015, e guardando indietro si dice soddisfatto del percorso, in crescita costante, della prima squadra che si ritrova a guidare in solitaria nella sua carriera da dirigente sportivo. Inevitabilmente si arriva all’attualità e ad alcune critiche che gli sono piovute addosso, che nonostante siano “di una minoranza” lo ammette anche il presidente, non lo hanno lasciato indifferente (il presidente si riferisce direttamente allo striscione apparso in città nei giorni scorsi) e che lo portano a dire “mi sta mancando l’entusiasmo”. “Parlare di futuro in questo momento mi è difficile” arriva addirittura a dire il patron a un certo punto.

Fedeli poi tocca anche alcuni argomenti più attuali, a partire dal mercato passando per la questione campi di allenamento che la società cerca da tempo sul territorio comunale.

