Soccorsa una donna dal personale sanitario del 118 insieme ai Vigili del Fuoco. E’ stata portata in ospedale per accertamenti ulteriori

FERMO – Incidente alle prime ore del 29 gennaio.

Nell’entroterra Fermano, vicino Fermo, una donna ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada finendo in una scarpata.

Sul posto si è recato il personale sanitario del 118 per le cure mediche insieme ai Vigili del Fuoco. E’ stata portata in ospedale per accertamenti ulteriori.

Le Forze dell’Ordine hanno compiuto i rilievi e stanno ricostruendo l’esatta dinamica.

