PORTO SAN GIORGIO – Incidente nella notte, alle prime ore del 29 gennaio.

Sull’A14 vicino Porto San Giorgio un’auto si è ribaltata sulla carreggiata. Il conducente, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. La Polizia Autostradale ha compiuto i rilievi.

